Залишилось 20 ДНІВ, щоб встигнути вигідно придбати квартиру!

ХАРИЗМАТИЧНА акція на нерухомість від blago стартувала в Івано-Франківську.



Компанія пропонує знижки до -200 000 грн на понад тисячу планувань різної площі у 10 своїх житлових комплексах, розташованих як в центрі міста, так і його мікрорайонах.

Також акція включає знижку -10% на комори, паркомісця та гаражі.

«Попит на нерухомість у Івано-Франківську має тенденцію до зростання. Ми прагнемо, щоб такий важливий крок в житті – купівля квартири – був легким та приємним. Саме тому ініціювали вигідну акцію, яка вже зацікавила багатьох покупців», – пояснюють ідею ХАРИЗМАТИЧНИХ знижок представники blago.

Охочим зробити інвестицію або купити квартиру для себе, радять не гаяти час, адже пропозиція діятиме лише до 25.08.2025.

Докладніше про умови акції на сайті компанії: https://blagodeveloper.com/promotional-landing?utm_source=zmi_blago&utm_campaign=kharizma

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