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На Косівщині відкриють два реабілітаційні відділення: стаціонарне та модульне

Автор: Оксана Марушкевич
03/05/2025 16:43
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У «Косівській центральній районній лікарні» тривають ремонтні роботи відділення, в якому надаватимуть реабілітаційні послуги в стаціонарі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Розраховане воно на 30 ліжко-місць, палати переобладнають відповідно до всіх норм, в тому числі доступності.

“Наразі об’єкт включено у програму фінансування Світового банку – готується підписання договору про партнерство з МОЗ України. Вартість проєкту – 15 млн грн. Ще 2 млн грн, зокрема 1,4 млн з обласного бюджету, спрямовано на придбання та встановлення ліфта. У співпраці з благодійним фондом Move Ukraine планується створення модульного будинку для амбулаторної реабілітації”,- каже очільниця області.

Ще один модульний реабілітаційний центр за підтримки партнерів буде встановлено до кінця року у Верховині. 