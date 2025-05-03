У Франківську з’явиться нова радіостанція

Івано-Франківськ незабаром почує «Радіо Ностальжі». Компанія «Радіо Класика і джаз» виграла конкурс Нацради з питань телебачення і радіомовлення на частоту 95,1 МГц і транслюватиме на ній «Радіо Ностальжі» з 1 травня.

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Про це Місту повідомив представник Нацради в області Ігор Маслов.

У конкурсі змагались 7 учасників, зокрема:

ТОВ «Телерадіокомпанія «Галичина» (позивні: «FM Галичина»)

ТОВ «ФМ Медіа груп» (позивні: «Радіо Чемпіон»)

ТОВ «Телерадіоорганізація «Радіо Україна» (позивні: «Радіо Байрактар»)

Дочірнє підприємство Радіостудія «Нова Хвиля» («Нова хвиля 101,8 ФМ»)

ТОВ «Радіо «Класика і джаз» (позивні: «Радіо Ностальжі»)

ТОВ «Ми-Україна ФМ» (позивні: «МИ-УКРАЇНА»)

ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон» (позивні: «Шлягер»)

Новий мовник отримає ліцензію на 10 років. Це буде вже 19-та радіостанція в Івано-Франківську.