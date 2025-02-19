На Косівщині затримали чоловіка, який до смерті побив свою дружину

Подія сталася на Косівщині. Підозрюваного поліцейські затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

17 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 46-річної мешканки села Хімчин за місцем проживання.