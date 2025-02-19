Суд на Івано-Франківщині визнав матір винною у смерті 16-місячної дитини від COVID-19

На Івано-Франківщині суд визнав 39-річну жительку Рогатинської громади винною у смерті власної 16-місячної дитини від COVID-19 через недбалість.

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Про це йдеться у вироку Рогатинського міського суду від 14 лютого.

Обвинувачена — багатодітна матір з Рогатинської громади, наразі на утриманні має чотирьох неповнолітніх дітей.

“6 березня 2024 року вона відпустила дитину разом з неповнолітньою дочкою в гості до родичів, які живуть в Івано-Франківську та селі Васючин. 16-місячна дитина, яка схильна до респіраторних захворювань, простудилася в дорозі. Наступного дня стан дитини погіршився. Матір не звернулася до медпрацівників, а самостійно лікувала доньку вдома, хоча знала, що вона від народження мала захворювання”, — йдеться у матеріалах справи.

11 березня за ініціативи сімейного лікаря медики Верхньолипицької амбулаторії оглянули дитину вдома та порекомендували госпіталізувати її в лікарню. Утім матір відмовилися. Наступного дня 16-місячна дівчинка померла. Судмедексперт підтвердив, що дитина померла через COVID-19, який спричинив загальну інтоксикацію організму.

Під час засідання матір дівчинки пояснила, що відмовилися від госпіталізації, бо “не могла передбачити таких наслідків”. Вона також сказала, що щиро розкаюється у вчиненому та постійно сумує за донькою.

Рогатинський міський суд звільнив її від двох років ув’язнення, призначивши натомість випробувальний термін на один рік.