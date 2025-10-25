ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Львівщині митники зупинили спробу ввезення прикарпатцем незадекларованої техніки

Автор: Оксана Марушкевич
Консолі PlayStation 5 і навушники Sony на столі
Митники Львівської митниці викрили чергову спробу незаконного переміщення товарів через кордон. Інцидент стався у пункті пропуску «Шегині — Медика».

Під час огляду мікроавтобуса, яким керував 53-річний мешканець Івано-Франківщини, інспектори виявили ігрові приставки Sony PlayStation та навушники Apple, які чоловік намагався ввезти без декларування. Загальна вартість вилучених товарів становить близько 135 тисяч гривень, повідомляє Львівська митниця.

За даним фактом складено адміністративний протокол відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України — недекларування товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

Наразі техніку вилучено, а справу передано для подальшого розгляду.

