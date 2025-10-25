У Коломиї представили виставку робіт фотографа зі США Бена Гофмана

24 жовтня у Коломиї на Івано-Франківщині відкрили виставку авторських світлин американського фотохудожника Бена Гофмана “Мистецтво порятунку”. Під час заходу відвідувачі могли придбати роботи митця. Всі гроші з продажу світлин передадуть представникам благодійної організації “Порятунок тварин Харків”, яка займається евакуацією, лікуванням та прилаштуванням тварин із зони бойових дій.

В експозиції — 24 авторські світлини, які Бен Гофман робив протягом трьох років під час евакуаційних виїздів із волонтерами організації “Порятунок тварин Харків”. Про це розповіла кураторка виставки Юліана Симчич, пише Суспільне.

Кураторка виставки Юліана Симчич та фотохудожник Бен Гофман, Коломия, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

З її слів, у експозиції представлені роботи, на яких — населені пункти України після окупації та бойових дій.

“Там є речі, які, здавалося, бути не могли: усміхнені люди, тварини, маленькі цуценята – дуже милі. У цьому і сила цієї виставки. Тобто сила контрасту: страшна розруха, і все ж таки там є життя. Життя, за яке треба боротися. Тож головною думкою та ідеєю виставки є те, що будь-яке життя варте, щоб за нього боротися. Малесенькі життя — цуценят чи кошенят, великі — це життя людей “, — говорить Юліана Симчич.

Одна з робіт Бена Гофмана про життя у зоні бойових дій, виставка у Коломиї, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Фотограф із США Бен Гофман живе у Коломиї рік. Митець приїхав в Україну у 2022 році з волонтерською місією.

“І тут за той короткий час я відчув себе вдома більше, ніж будь-де, де колись я жив”, — говорить Бен Гофман.

Відвідувачі виставки, Коломия, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Він каже: допомога організації “Порятунок тварин Харків” займає особливе місце серед його справ.

“Робота, якою я займаюся з “Порятунком тварин Харків”, відчувається найважливішим, що я взагалі коли-небудь робив. І це просто наповнює моє життя”, — каже фотограф.

Одна з робіт Бена Гофмана, що представлені на виставці у Коломиї, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Він пригадує один із випадків під час евакуації тварин, який йому вдалося зафільмувати.

“Жінка з песиком. Я не знаю, скільки їй років, вона дуже старенька. Вона вийшла зі свого будинку, несучи собачку так, ніби це була її дитина. Жінка з такою любов’ю хотіла, щоб цю собачку врятували. Я тоді зрозумів фразу голови організації: “Ми допомагаємо тваринам — ми допомагаємо цим людям”, — пояснює митець.

Жінка з песиком у зоні бойових дій — одна з робіт виставки у Коломиї, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Бен Гофман каже, що його вражають українці, які намагаються жити звичним життям під час війни.

“Попри те, що там лунають вибухи, снаряди падають, дрони літають, вони зустрічають тебе з усмішкою, вони тебе обіймають, дають тобі їжу з собою, вони продовжують, попри війну, жити своє життя і дбати про своїх близьких. Українці — найсильніші люди у світі, і це дуже видно поблизу лінії фронту”, — говорить Бен Гофман.

Одна з робіт Бена Гофмана — чоловік з велосипедом у зоні бойових дій, виставка у Коломиї, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Відвідувачі могли придбати роботи, які митець представив на виставці. Всі отримані гроші з продажу світлин передадуть на потреби “Порятунку тварин Харків”.

Вхід на виставку був вільний, проте охочі могли задонатити будь-яку суму для організації, а ще придбати іграшки, які виготовляє жінка з Харкова.

Іграшки, які виготовляє жителька Харкова, можна було придбати під час заходу, Коломия, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Відвідувачка виставки Ольга Костюк каже: вирішила прийти сюди, бо її зацікавила волонтерська місія з порятунку тварин. Жінці сподобалися світлини, адже вони ілюструють сьогодення й турботу не тільки про людей, а й про чотирилапих.

Відвідувачі виставки, Коломия, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

“Найбільше мене вразила світлина, де є жінка з песиком. Тут видно, як жінка обіймає свого улюбленця, і так легенько лапа собачки також обіймає жінку. Це показує, що любов живе навіть серед наших маленьких друзів”, — вважає жінка.

Жінка обіймає песика, фотовиставка в Коломиї, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

Уляна Симчич розповіла, що здивувалася від історії американця Бена Гофмана. Адже він ризикує власним життям для порятунку тварин у Харкові та на Донеччині.

Митець Бен Гофман під час виставки, Коломия, 24 жовтня 2025. Суспільне Івано-Франківськ/Андрій Москалюк

“Він покинув комфортну Америку — затишну і відносно стабільну країну й приїхав сюди рятувати тварин. Цей приклад вражає, бо якщо ми рятуємо своє життя, свою країну, то він рятує з доброти, адже нічим не зобов’язаний. Це є вчинок з духовних цінностей, а ще він мріє вивчити українську мову”, — говорить Уляна Симчич.

Побачити виставку світлин Бена Гофмана у Музеї історії міста Коломиї можна до 23 листопада.