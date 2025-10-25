Прикарпатські волонтери повезли на фронт відремонтовані автівки, генератори та буржуйки

Волонтери Логістичного центру ГО “Спілка волонтерів Прикарпаття” знову відправили вантаж із необхідною допомогою для українських військових.

До фронту вирушили відремонтовані автомобілі, мотоцикл (який придбала Братковецька громада), спальні мішки, будівельні матеріали, три генератори, маскувальні сітки, медикаменти, буржуйки та інші речі, необхідні для щоденної служби наших Захисників, зазначив Руслан Марцінків.

Кожен виїзд волонтерів — це результат спільної роботи громад, благодійників і небайдужих людей, які підтримують армію з перших днів повномасштабного вторгнення.