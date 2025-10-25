ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатські волонтери повезли на фронт відремонтовані автівки, генератори та буржуйки

Автор: Оксана Марушкевич
Чоловік завантажує речі у синій фургон
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Волонтери Логістичного центру ГО “Спілка волонтерів Прикарпаття” знову відправили вантаж із необхідною допомогою для українських військових.

До фронту вирушили відремонтовані автомобілі, мотоцикл (який придбала Братковецька громада), спальні мішки, будівельні матеріали, три генератори, маскувальні сітки, медикаменти, буржуйки та інші речі, необхідні для щоденної служби наших Захисників, зазначив Руслан Марцінків.

Кожен виїзд волонтерів — це результат спільної роботи громад, благодійників і небайдужих людей, які підтримують армію з перших днів повномасштабного вторгнення.

“Дякуємо нашим військовим за мужність і оборону України! І щира подяка волонтерам, які невтомно допомагають війську боронити рідну землю”, — каже мер.

Синій фургон, заповнений коробками з продуктами
Священник благословляє волонтерів перед поїздкою
Вантажівка з причепом під час перевезення вантажу
Синій фургон заповнений різними речами для перевезення
Волонтери розвантажують гуманітарну допомогу з фургона

Джерело(а) інформації

Руслан Марцінків

СХОЖІ НОВИНИ