У Трампа вже розробили нові санкції проти РФ: введуть, якщо Путін відмовлятиметься припинити війну

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції проти російської економіки, якщо очільник Кремля Володимир Путін продовжить зволікати з припиненням війни. Офіційні особи США також повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для купівлі американської зброї для України.

Про це пише Оbozrevatel.

Як повідомляє видання Reuters, Європейські союзники, вражені коливаннями Трампа між поступками і гнівом на Путіна, сподіваються, що він продовжить посилювати тиск на Москву, а також обмірковують власні дії. Перші санкції Трампа були спрямовані проти нафтових компаній “Лукойл” і “Роснефть”. Ці кроки підняли ціни на нафту більш ніж на 2 долари і змусили великих китайських та індійських покупців російської нафти шукати альтернативи.

Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти російського банківського сектора та інфраструктури, яка використовується для доставки нафти на ринок, сказав американський чиновник і ще одна людина, знайома з цим питанням. Сенат США також робить кроки, і деякі законодавці відновлюють зусилля з метою винесення давно загальмованого двопартійного законопроєкту про санкції.

Трамп відкритий для схвалення пакету

Однак джерело попередило, що таке схвалення малоймовірне цього місяця. Міністерство фінансів не відповіло на запит про коментар.

Зрештою, Трамп вирішив вдарити Росію санкціями під час зустрічі в середу з міністром фінансів Скоттом Бессентом і держсекретарем Марко Рубіо, повідомив високопоставлений чиновник Білого дому. США також тиснуть на Європу, щоб вона ще більше закрутила фінансові гайки Москві. Оголосивши про санкції США, Бессент підштовхнув ЄС наслідувати їх. Загалом, офіційні особи США критикували країни ЄС і НАТО за те, що вони не зробили більш рішучих кроків для протистояння Росії.

Однак для ЄС буде складніше запровадити повністю блокуючі санкції проти “Лукойлу”, ніж для США, стверджував один високопоставлений чиновник ЄС, враховуючи, наскільки сильно “Лукойл” заплутаний у європейській економіці. Нафтова компанія володіє нафтопереробними заводами в Болгарії та Румунії та має потужну мережу роздрібних автозаправних станцій по всьому континенту.

Санкції США

23 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти великих російських нафтових компаній “Роснефть”, “Лукойл” та їхніх дочірніх фірм. Вашингтон закликав Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Перший заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на посилення американських санкцій проти російської нафтової галузі. За його словами, Сполучені Штати вчинили “акт війни проти Росії”.Крім того, у черговому нападі агресії Медведєв пригрозив посилити обстріли України.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву диктатора Володимира Путіна, який напередодні назвав нові санкції Сполучених Штатів такими, що “не вплинуть на економіку Росії”. Американський президент сказав журналістам, що готовий “подивитися на ефект через шість місяців”, натякнувши на неминучий результат дії обмежень.

Китай виступив проти нових санкцій США, запроваджених проти російських нафтових компаній “Роснефть” та “Лукойл”. У Пекіні заявили, що такі обмеження “не мають підстав у міжнародному праві й не були схвалені Радою Безпеки ООН”.

Віктор Орбан заявив, що Україна може бути лише партнером, а не членом Європейського Союзу. В іншому випадку українці нібито розв’яжуть війну у Європі, а також зруйнують економіку Угорщини.