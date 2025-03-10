На мера Долини подали в суд через систематичне преміювання самого себе

НАЗК скерувала до суду 40 протоколів про вчинення адмінправопорушень міським головою Долини Іваном Дирівим.

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За систематичне преміювання самого себе міському голові загрожує до 13,6 тис. грн штрафу з позбавленням права рік обіймати певні посади.

Як повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції 10 березня, посадовець, попри попереднє притягнення до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення, систематично ухвалював рішення про власне преміювання.

«За обґрунтованим висновком НАЗК НП України у лютому скерувала до суду 40 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень міським головою Долини. Йдеться про порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. 3 ст. 172-7 КУпАП)», – зазначили в НАЗК.

Івану Диріву загрожує від 6,8 тис. до 13,6 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Також вірогідно, його дані внесуть до Реєстру порушників.

Додамо, що член партії ВО «Свобода» Іван Дирів очолює Долину з 2020 року. У 2024 році на посаді міського голови він заробив 755,8 тис. грн, а також отримав 82 тис. грн пенсії та 25 тис. грн соціальної допомоги.