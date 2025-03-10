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Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” передав книги в обласну дитячу бібліотеку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” передав книги в обласну дитячу бібліотеку

Автор: Ігор Василик
10/03/2025 20:12
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До Шевченківських днів волонтерський штаб “Українська команда Прикарпаття” передав дитячі книги в обласну дитячу бібліотеку. Ініціатива спрямована на популяризацію читання серед дітей та знайомство з українською літературою, пише Правда іф.

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У штабі зазначають, що сподіваються подаровані видання стануть для юних читачів джерелом натхнення та любові до рідного слова. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину та привертати увагу до ролі книги у вихованні молодого покоління.

Люди з книжками на столі, сумка УДАР.
Троє людей зібрали книги на столі.