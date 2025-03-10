ТОП-10 криптобирж с демо-счетом для новичков

Когда новички начинают знакомиться с криптовалютами и биржами, им бывает сложно адаптироваться к торговле. На площадках так много разделов и функций, что изучить их все сразу тяжело. Чтобы понять принцип заключения сделок и создания ордеров, используют демо-счет. К сожалению, он доступен не на всех платформах. В статье выложили список бирж с демо.

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Список лучших криптобирж с демо-счетом

Чтобы использовать демо-счет, нужно зарегистрироваться на площадке и зайти в определенный раздел. В зависимости от проекта, для торговли могут быть доступны разные суммы и условия. Предлагаем изучить Топ-10 надежных криптобирж с демо-счетом.

Binance. Доступны только фьючерсы с балансом 3000 USDT. Спота в симуляторе торговли нет, но в качестве графика можно использовать как базовую версию, так и Trading View. Bybit. Для торговли дают 1 BTC и ETH, а также 50 000 USDT и USDC. Если баланс опускается ниже 10 000, можно пополнить снова. Курсы повторяют реальные графики. Kraken. В качестве активов для симуляции можно выбрать BTC, ETH и XRP. Доступно несколько типов ордеров, маржа и фьючерсы, но к интерфейсу придется привыкать, так как он больше подходит для продвинутых пользователей. BitMEX. Торговать на демо-счете можно только деривативами, но доступно кредитное плечо 100X и разные типы ордеров. Цены могут отличаться от реальных, поэтому обращать внимание на разницу курсов не стоит. OKX. Предлагают много активов, а тестировать можно спот, маржинальную торговлю, фьючерсы и опционы. К главной особенности относится использование торговых ботов. KuCoin. На виртуальный баланс зачисляют 30 000 USDT, 1 BTC и 80 000 XRP. Доступна торговля только бессрочными контрактами и фьючерсами. Phemex. Предлагают несколько торговых инструментов и функций, но в качестве активов доступны только BTC, ETH и USDT. MEXC. Можно торговать только фьючерсами, но позволяют пополнить счет до 10 BTC, что более чем достаточно для изучения платформы. Whitebit. Вместо привычных монет присутствуют виртуальные токены DBTC и DUSDT, где приставка D означает Demo. Дают 0,5 DBTC и 1000 DUSDT. BingX. Как и на Whitebit, присутствует виртуальный токен VST, но котировки повторяют реальную торговлю с USDT. На баланс зачисляют 100 000 VST, а позже доступны дополнительные пополнения, но совершать можно не более 150 сделок в день.

Не нужно работать с демо-счетом постоянно, ведь он в первую очередь служит для тренировки. С другой стороны, спешить переходить к реальной торговле тоже не стоит, так как рынок никуда не денется. Возможность совершать успешные сделки будет всегда, поэтому лучше потратить хотя бы пару месяцев на обучение, чтобы потом иметь больше опыта.

Заключение

Использовать демо-счет удобно не только новичкам, но продвинутым пользователям. Можно научиться совершать сделки или тестировать определенные стратегии. Если торговля на демо-счете оказалась комфортной, значит, площадка подходит также для реальной покупки и продажи криптовалют.