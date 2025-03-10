Еліта серед еліти: українські Сили спеціальних операцій оголошують рекрутинговий набір

З 05 березня 2025 року Україна стає ареною масштабної рекрутингової кампанії «Я обираю ССО!». Це твій шанс стати частиною елітного підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Сьогодні, коли наша країна бореться за майбутнє, кожен боєць має значення. Кампанія не просто запрошує – вона відкриває двері для тих, хто готовий діяти. Професійні інструктори особисто розкажуть про службу, її можливості та виклики.

Ти обираєш – страх чи дія?

Разом із кампанією вийшов потужний відеоролик, який б’є прямо в серце. Його головна ідея – страх є у кожного, але не кожен обирає діяти.

“Бути собою – означає робити вибір. Ти не можеш не відчувати страх, але саме ти вирішуєш, що з ним робити: завмерти чи боротися!”

Цей меседж – не просто слова. Це філософія воїнів ССО, які щодня виконують надскладні місії на передовій і за лінією фронту.

ССО – це шанс для кожного. Вони вже довели це: бухгалтери, актори, спортсмени, айтішники, фермери – усі вони колись зробили вибір і стали частиною легендарного підрозділу. Головне – бажання навчатися, рости та діяти!

Як долучитися до ССО?

У Києві, Дніпрі та Хмельницькому відкрито рекрутингові центри, а також працює всеукраїнський кол-центр і онлайн-платформи. Рекрутери – це не просто військові, а бійці з бойовим досвідом, які допоможуть тобі знайти своє місце у військовій структурі.

Що потрібно, щоб вступити до ССО?

Фізична та психологічна витривалість. Жага до навчання та вдосконалення. Готовність пройти серйозну підготовку.

Тренування у навчальних центрах ССО – це тактика, бойова медицина, стрілецька майстерність, робота з найкращим озброєнням. Ти станеш універсальним воїном, здатним діяти в найекстремальніших умовах.

Контакти та адреси рекрутингових центрів

Всеукраїнський кол-центр: 0800357174

Київ – Оболонська набережна, 7, корпус

1Дніпро – проспект Олександра Поля, 2

Хмельницький – вул. Соборна, 16 (ЦНАП)

Графік роботи центру у Хмельницькому:

Пн-Пт – 8:00-16:00

Субота – 9:00-15:00

Неділя – вихідний

Більше інформації: sofua.army або офіційні сторінки в Facebook, Instagram, Telegram

Обирай свій шлях – ставай частиною Сил спеціальних операцій!