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В Івано-Франківській області зафіксували температурні рекорди
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківській області зафіксували температурні рекорди

Автор: Олег Мамчур
10/03/2025 20:39
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8-9 березня 2025 року у двох містах Івано-Франківщини та на метеостанції Пожежевська синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

“На деяких метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів”, — йдеться у дописі.

Рекордні показники температури повітря становили:

  • у Долині — 8 березня — 19,2⁰ тепла, 9 березня — 18,4⁰ тепла;
  • в Яремчі — 8 березня — 18⁰ тепла;
  • на метеостанції Пожежевська — 8 березня — 13,9⁰ тепла, 9 березня — 12,9⁰ тепла;.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.