В Івано-Франківській області зафіксували температурні рекорди

8-9 березня 2025 року у двох містах Івано-Франківщини та на метеостанції Пожежевська синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

“На деяких метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів”, — йдеться у дописі.

Рекордні показники температури повітря становили:

у Долині — 8 березня — 19,2⁰ тепла, 9 березня — 18,4⁰ тепла;

— 19,2⁰ тепла, — 18,4⁰ тепла; в Яремчі — 8 березня — 18⁰ тепла;

— 18⁰ тепла; на метеостанції Пожежевська — 8 березня — 13,9⁰ тепла, 9 березня — 12,9⁰ тепла;.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.