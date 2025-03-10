В Івано-Франківській області зафіксували температурні рекорди

8-9 березня 2025 року у двох містах Івано-Франківщини та на метеостанції Пожежевська синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
“На деяких метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів”, — йдеться у дописі.
Рекордні показники температури повітря становили:
- у Долині — 8 березня — 19,2⁰ тепла, 9 березня — 18,4⁰ тепла;
- в Яремчі — 8 березня — 18⁰ тепла;
- на метеостанції Пожежевська — 8 березня — 13,9⁰ тепла, 9 березня — 12,9⁰ тепла;.
Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.