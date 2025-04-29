На Миколаївщині під час сімейної сварки чоловік підірвав гранату: загинув поліцейський

Вдень 28 квітня наряд поліції на Миколаївщині прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Від отриманих травм 21-річний поліцейський Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізували.

“Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт — поставте собі запитання: «А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?». До кого ви звернетесь за захистом? У людей чимало зброї на руках, ми не можемо передбачити, де станеться біда. Але ми точно будемо реагувати першими. Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій”, — написав Вигівський.

Як зазначив Вигівський, озброєного нападника одразу ж затримали.