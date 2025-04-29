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Погода в Івано-Франківську та області 29 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківську та області 29 квітня

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 09:19
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29 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3°, вдень — 19-21° тепла.
  • По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 18-23° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 12-17° тепла.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.