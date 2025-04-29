Погода в Івано-Франківську та області 29 квітня

29 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3°, вдень — 19-21° тепла.
- По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 18-23° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 12-17° тепла.
Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.