На Надвірнянщині розшукують підлітків, які деревами та шинами перегороджують дороги. ВІДЕО

Почастішали випадки перегородження підлітками доріг в селах Пасічнянської громади за допомогою дерев, каміння, цегли, відпрацьованих шин та інших предметів.

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Про це пише Правда з посиланням на голову Пасічнянської громади Андрія Гунду.

“Дії розцінюються, як хуліганство, за що нестимуть відповідальність також батьки”, – написав він.

З 1 лютого в громаді розпочнуть роботу два поліцейські офіцери громади та запрацює поліцейська станція. Також працюють над тим, щоб поліцейський був постійно і в кожній школі.