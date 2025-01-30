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На Надвірнянщині розшукують підлітків, які деревами та шинами перегороджують дороги. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Надвірнянщині розшукують підлітків, які деревами та шинами перегороджують дороги. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 17:10
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Почастішали випадки перегородження підлітками доріг в селах Пасічнянської громади за допомогою дерев, каміння, цегли, відпрацьованих шин та інших предметів.

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Про це пише Правда з посиланням на голову Пасічнянської громади Андрія Гунду.

“Дії розцінюються, як хуліганство, за що нестимуть відповідальність також батьки”, – написав він.

З 1 лютого в громаді розпочнуть роботу два поліцейські офіцери громади та запрацює поліцейська станція. Також працюють над тим, щоб поліцейський був постійно і в кожній школі. 