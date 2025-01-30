Небезпечні ігри з TikTok: двоє франківських дітей потрапили до лікарні через саморобні вибухівки

Протягом двох тижнів в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні зафіксували два випадки опіків обличчя, очей та ротової слизової у дітей, які виготовили та випробували вибухівку за трендом TikTok.

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11-річну дитину з Івано-Франківського району вже виписали з медзакладу з повним одужанням, на два роки молодшого хлопчика з Калущини досі лікують, пише Ратуша з посиланням на Суспільне.

Дев’ятирічний син жительки Калуського району Оксани після уроків зібрався з друзями біля річки, щоб випробувати саморобну вибухівку, виготовлену за трендом у TikTok. Своє прізвище жінка називати відмовилася.

“Він прийшов зі школи, каже: “Мамо, я йду на річку”. Ми живемо поруч з водоймою. І через хвилин 25 прибігає: “Мене все пече, мене пече, мамо, я попікся”. Спочатку я мила під протічною водою, потім ми ванночки на очі зробили. Після цього звернулися в лікарню за місцем проживання. Там надали першу допомогу й уже скерували у Франківськ”, — розповідає матір травмованої дитини Оксана.

Зі слів лікарки-офтальмолога Вікторії Дем’янчук, в обласну дитячу клінічну лікарню хлопчика прийняли увечері 27 січня — за три години після того, як дитина обпеклася хімікатами.

“У цього хлопчика є опіки обличчя. Найбільше уражені щоки й губи. Він лікується у нашому відділенні через опіки рогівки на правому оці й кон’юнктиви на лівому. Дитина вдихнула випари. Також є опіки слизової: щік зсередини та язика”, — говорить Вікторії Дем’янчук.

Лікарка каже, що медики надали хлопчикові необхідну допомогу, й зараз дитина почувається краще. Однак пацієнт проведе в медзакладі ще приблизно тиждень, а після виписки його продовжать обстежувати.

Завідувачка офтальмологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні Надія Гаврилишин каже, що від початку 2025 року в медзакладі зафіксували два випадки хімічних опіків обличчя, очей та слизової рота в дітей, які виготовили й випробували вибухівку за трендом у TikTok.

Крім хлопчика з Калущини, в лікарні надавали допомогу 11-річній дитині з Івано-Франківського району. Діагностували пошкодження рогівки й кон’юнктиви обох очей. 29 січня пацієнта виписали з повним одужанням.

“Побутова хімія інколи — дуже агресивна. Її не потрібно використовувати, взагалі не давати дітям у руки. Вона повинна бути схована й за нею повинен бути догляд. Звичайно, й до цього траплялися випадки, коли діти захоплювалися хімічними реактивами й вони це все змішували. Ми дослідили статистику й побачили, що кількість таких хімічних опіків почала з’являтися по цілій Україні”, — говорить Надія Гаврилишин.

Зі слів психолога, засновника центру психологічної допомоги “Серденько” Василя Серденька, батьки повинні більше спілкуватися з дітьми. Тоді вони бачать поведінку дитини й можуть запобігти випадкам небезпечних експериментів.

“Дітям треба пояснювати, що будь-які речі, які можуть призвести до вибуху, небезпечні. Тим паче самому, подивившись якийсь тренд у TikTok, пробувати його повторити — це дуже небезпечно. Враховуйте те, що зараз в інформаційному просторі ворог дуже активно працює, тобто вони навіть спеціально закидають різні такі тренди, щоб якось нашкодити нашим українцям. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу і будьте дуже пильними”, — каже Василь Серденько.

Матір потерпілої дитини Оксана додає: “Я знала, що він сидить у TikTok. У нас стоїть на телефоні батьківський контроль, тому TikTok у нього буває щопівгодини, щогодини. Але я б хотіла застерегти батьків, щоб вони теж поставили обмеження, і, можливо, навіть 15 хвилин. А ще хочу сказати, щоб батьки навчили своїх дітей надавати першу допомогу”.

За словами керівника сектору комунікації поліції в області Андрія Яцківа, офіційних звернень щодо випадків травмування дітей через тренди в TikTok не надходило, тому поліція кваліфікувати ці інциденти не може.