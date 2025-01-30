Депутата Франківської райради ув’язнили за привласнення 250 тисяч на ремонті ліцею

Галицький районний суд визнав ексначальника відділу освіти та туризму Рогатинської РДА, депутата Івано-Франківської райради Василя Трача винним у привласненні 250 тис. грн під час ремонту Верхньолипецького ліцею. Йому, а також керівниці фірми-підрядника «Стандарт ІФ» Оксані Ільницькій призначили по 5 років тюрми.

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Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 січня, у червні 2019 року начальник відділу освіти та туризму Рогатинської РДА Василь Трач домовився зі знайомою йому директоркою ПП «Стандарт ІФ» Оксаною Ільницькою про виконання робіт з утеплення фасадів ліцею в селі Верхня Липиця Рогатинського району, повідомляє zaxid.net.

Вони підписали договір на 250 тис. грн і упродовж року затвердили акти виконаних робіт на цю суму, хоча ремонт в ліцеї не провели. Після цього Оксана Ільницька легалізувала гроші, отримані з держбюджету, і зняла їх з банківського рахунку свого підприємства.

До схеми був причетний і екс-депутат Івано-Франківської райради від «Батьківщини» Віталій Денега.

Саме він передавав документи від «Стандарт ІФ» у відділ освіти та туризму Рогатинської РДА і навіть одного разу розписався в них замість Оксани Ільницької. Однак після визнання вини суд виправдав його.

У судовому засіданні заслухали покази свідків – бухгалтера відділу освіти та туризму Рогатинської РДА, яка підтвердила проведення оплати за актами виконаних робіт «Стандарт ІФ» та директорки Верхньолипецького ліцею, яка розповіла, що у 2019 році роботи з утеплення фасадів у школі не проводились. А ремонт зробили тільки у серпні 2020 року.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Мергель визнав Василя Трача та Оксану Ільницьку винними у привласненні чужого майна, вчиненому у великих розмірах, і призначив їм по 5 років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності. На вирок можуть подати апеляцію.

Додамо, що Василь Трач є депутатом Івано-Франківської районної ради. У 2021 році він звільнився з посади начальника відділу освіти та туризму РДА і наразі працює заступником начальника відділу освіти Рогатинської міськради.