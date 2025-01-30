Георгій Бущан перейшов до «Аль-Шабаб»

Георгій Бущан, воротар київського «Динамо» та збірної України, перейшов до клубу з Саудівської Аравії.

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Місцевий «Аль-Шабаб» провів успішні перемовини з нашим клубом щодо трансферу Бущана. Голкіпер пройшов медогляд в Ер-Ріяді, узгодив деталі особистого контракту та підписав угоду строком на 2,5 роки.

Відзначимо, що «Аль-Шабаб» виступає в елітному дивізіоні Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 30-річний воротар всю професійну кар’єру провів у київському «Динамо», починаючи з дитячої Академії. У складі «Динамо» вигравав чемпіонат України, двічі Кубок та тричі Суперкубок України, грав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

У нинішньому сезоні провів за «Динамо» 27 матчів в усіх турнірах, а загалом за кар’єру – 181 матч.

Завдяки своїм успіхам та надійній грі за столичний клуб, запрошувався до національної збірної України.

У складі головної команди країни дебютував 7 жовтня 2020 року у товариському матчі Франція – Україна. Загалом за «синьо-жовтих» провів 18 матчів, був учасником фінальних турнірів Євро-2020 (5 матчів) та Євро-2024 (був у заявці, не грав).