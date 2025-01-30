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Розбиту російськими ракетами Бурштинську ТЕС освятили
Диван на коліщатках в темній вітальні

Розбиту російськими ракетами Бурштинську ТЕС освятили

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 18:45
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Священники з Бурштинської громади освятили виробничі приміщення ТЕС, яка постраждала від російських ракет, та благословили працівників.

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Про це інформує Правда з посиланням на Бурштинську ТЕС.

Отець Дмитро та отець Ігор окропили йорданською водою приміщення бурштинської електростанції та поблагословили енергетиків на витримку й наснагу в їхній праці.

На підприємстві кажуть, такі зустрічі нагадують, що традиції не лише зберігаються, а й додають сил рухатися вперед