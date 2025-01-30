Розбиту російськими ракетами Бурштинську ТЕС освятили

Священники з Бурштинської громади освятили виробничі приміщення ТЕС, яка постраждала від російських ракет, та благословили працівників.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформує Правда з посиланням на Бурштинську ТЕС.
Отець Дмитро та отець Ігор окропили йорданською водою приміщення бурштинської електростанції та поблагословили енергетиків на витримку й наснагу в їхній праці.
На підприємстві кажуть, такі зустрічі нагадують, що традиції не лише зберігаються, а й додають сил рухатися вперед