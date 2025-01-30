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Марцінків каже, що на місці радянських поховань можуть облаштувати сквер
Диван на коліщатках в темній вітальні

Марцінків каже, що на місці радянських поховань можуть облаштувати сквер

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 19:17
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В ефірі радіо “Західний полюс” міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував ситуацію з радянськими похованнями у місті.

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За його словами, найближчим часом історики будуть досліджувати, чи там хтось похований, пише Репортер.

Будуть працювати фахівці. Є товариство “Пам’ять”, є Музей визвольних змагань, – каже Марцінків. – Маючи звернення від цих поважних організацій я запустив опитування. Громада розділилася – части за, частина проти. Нехай працюють фахівці, досліджують, чи взагалі там є могили. Бо може так статися, що там взагалі ніхто не похований. Або поховані ті, хто боровся з національно-визвольним рухом у 1949-1950.

За словами Руслана Марцінківа, якщо поховання таки перенесуть, на цьому місці можуть облаштувати сквер, як це роблять у інших містах. Він відкинув закиди, мовляв, “звільняють місце для будівництва”.

Ніхто там не буде нічого забудовувати, це сакральне місце, – каже голова громади. – Максимум – там може бути Сквер пам’яті. Багато міст уже зробили таку роботу, було перепоховання у Стрию. А взагалі Естонія, Литва, Латвія давно цю роботу зробили. У нас багато радянських поховань на вулиці Київській. Також у Хриплині, Софіївці та на Локомотиворемонтному заводі. На заводі точно це поховання не має бути – прах, кістки мають бути на кладовищі, а не там, де працюють люди, їздить техніка.