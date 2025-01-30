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У Франківську розшукують чоловіка за підозрою у вчиненні серії крадіжок
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську розшукують чоловіка за підозрою у вчиненні серії крадіжок

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 19:49
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В Івано-Франківську розшукують чоловіка за підозрою у вчиненні серії крадіжок.

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Про це йдеться в повідомленні поліції, пише Правда.

Поліцейські Івано-Франківського РУП встановлюють особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні серії крадіжок, що трапились в обласному центрі.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про вищевказану особу, прохання повідомити за телефонами: 068-667-13-17 або 102. Конфіденційність гарантовано”.

У Франківську розшукують чоловіка за підозрою у вчиненні серії крадіжок