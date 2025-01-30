У Франківську розшукують чоловіка за підозрою у вчиненні серії крадіжок

В Івано-Франківську розшукують чоловіка за підозрою у вчиненні серії крадіжок.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це йдеться в повідомленні поліції, пише Правда.
Поліцейські Івано-Франківського РУП встановлюють особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні серії крадіжок, що трапились в обласному центрі.
Якщо Вам відома будь-яка інформація про вищевказану особу, прохання повідомити за телефонами: 068-667-13-17 або 102. Конфіденційність гарантовано”.