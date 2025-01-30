ТЦК почали штрафувати міських голів за невиконання планів мобілізації

В оперативному командуванні Захід назвали законним рішення про штрафи для кількох міських голів Львівщини через невиконання мобілізаційних планів.

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У коментарі BBC News Україна в ОК Захід заявили, що органи місцевого самоврядування відповідають за ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а також за їх прибуття до пунктів збору, пише NV.

Також військові заявили, що начальник Дрогобицького РТЦК та СП Львівської області діяв «в межах наданих йому владних повноважень та компетенцій». В ОК Захід наголошують, що всі без винятку РТЦК та СП західного регіону працюють«у дусі відкритості та взаємного діалогу з органами місцевого самоврядування і влади».

«В умовах агресії РФ проти України закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету — нашу перемогу», — додали в ОК Захід.

Водночас джерело у військовому командуванні назвало ситуацію «емоційним непорозумінням» і запевнило ВВС, що вона вже залагоджена.

28 січня мер Дрогобича Тарас Кучма розповів, що його оштрафували за зрив мобілізаційних заходів. Кучма не погодився з таким рішенням ТЦК. Він вважає, що міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК.

Адміністративні стягнення наклали не лише на мера Дрогобича, а й на очільників Трускавця, Східниці, Борислава та Меденич. Їх звинуватили у невиконанні мобілізаційних завдань та зриві мобілізаційних заходів відповідно до розпорядження начальника РВА. За це передбачено штраф у розмірі близько 36 тисяч гривень.

Мер Борислава Львівської області Ігор Яворський підтвердив hromadske, що його теж оштрафували за невиконання плану мобілізації. Він готується оскаржити рішення.

16 травня 2024 року уряд затвердив новий порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації. Постанова № 560 збільшила роль місцевих органів влади у мобілізаційних заходах і веденні військового обліку.

Згідно з документом, місцева влада тепер відповідає за первинний облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Вона також має організовувати їх оповіщення та забезпечувати прибуття до пунктів збору.