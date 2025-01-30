На Франківщині три дні поспіль фіксують температурні рекорди

29 січня 2025 року нові найвищі температури цього дня зафіксували на всіх метеорологічних стаціях області.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
“На всіх метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня на 1,4-3,1⁰”, — йдеться у дописі.
Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.
Міста, де зафіксували температурні рекорди:
- в Івано-Франківську — 16,1° тепла;
- у Долині — 12,9° тепла;
- у Коломиї — 15,3° тепла;
- в Яремчі — 13,6° тепла;
- на метеостанції Пожежевська — 5,6° тепла.
Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.