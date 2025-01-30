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На Франківщині три дні поспіль фіксують температурні рекорди
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині три дні поспіль фіксують температурні рекорди

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 20:52
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29 січня 2025 року нові найвищі температури цього дня зафіксували на всіх метеорологічних стаціях області.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

“На всіх метеорологічних стаціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цього дня на 1,4-3,1⁰”, — йдеться у дописі.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.

Міста, де зафіксували температурні рекорди:

  • в Івано-Франківську — 16,1° тепла;
  • у Долині — 12,9° тепла;
  • у Коломиї — 15,3° тепла;
  • в Яремчі — 13,6° тепла;
  • на метеостанції Пожежевська — 5,6° тепла.

Середні добові температури місцями також перевищували рекордні значення.