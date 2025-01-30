В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК

Термін обовʼязкового проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними особами можуть продовжити на чотири місяці.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала внесення до Верховної Ради відповідного законопроєкту.

“Найближчим часом в оборонному комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами. Йдеться про дві важливі речі:. По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років”, – йдеться у повідомленні.