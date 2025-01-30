На Калущині жінка без дозволу побудувала альтанки на комунальній землі

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жительки Калуша за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

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Досудовим розслідуванням установлено, що жінка у 2017-2018 роках самовільно захопила земельні ділянки в м. Калуш, які відносяться до комунальної власності Калуської міської ради, інформує обласна прокуратура.

У власності обвинуваченої вже перебувала земельна ділянка, на якій вона здійснювала господарську діяльність, однак фігурантка вирішила розширити цю ділянку та захопила ще 550 кв. м і збудувала на них альтанки та інші споруди, які здала в оренду іншому суб’єкту господарювання.

Своїми протиправними діями зловмисниця завдала шкоду Калуській міській раді на понад пів мільйона гривень.