Військові на кріслах колісних перевірили Івано-Франківськ на доступність 

Військовослужбовці на кріслах колісних, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, двічі на місяць у супроводі фізіотерапевтів практикують виїзди в місто.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У таких прогулянках щоразу беруть участь п’ятеро-семеро пацієнтів. Під час цих виїздів бійців навчають, як правильно користуватися кріслами колісними та пристосовуватися до руху на милицях.

З якими складнощами стикаються військові під час таких поїздок і чи пристосований Івано-Франківськ для людей з інвалідністю — читайте у матеріалі Суспільного.

Військовослужбовець про проблеми пересування Івано-Франківськом на кріслі колісному

Олег Фільчаков — боєць 241 окремої бригади територіальної оборони родом із Луганщини. У 2023 році він підписав контракт із ЗСУ. 13 грудня 2024 року під час виходу з оточення під Кураховим воїн отримав уламкові поранення через скид з дрона.

Олег Фільчаков на фронті. Олег Фільчаков

Олег Фільчаков переніс ампутацію двох ніг та готується до протезування. Під час виїзду він уперше спробував потрапити в громадський транспорт на кріслі колісному.

“Я це робив уперше в житті. Було нескладно, бо я побачив, як усі інші заїжджають. Мене страхували дві людини. Сам не знаю, чи так легко б заїхав, але, за відчуттями, це нескладно. Мене трішки підучили й розповіли, як це робити”, — каже військовий.

Військовослужбовець на кріслі колісному у громадському транспорті. Суспільне Івано-Франківськ

За словами Олега Фільчакова, переміщуватися Івано-Франківськом йому трохи складно через високі бордюри та ями.

“Таких великих вибоїн я не бачив. Але маленькі були, і вони досить незручні. На це треба зважати, бо в них застрягає переднє колесо. Мені треба здавати назад, виїжджати і їхати далі. Це — гальмує. Я ще не маю великого досвіду, тому руки трішки забруднилися об колесо. Важко трохи. У мене руки ще слабкі”, — пояснює Олег Фільчаков.

Військовослужбовець Олег Фільчаков перевіряє Івано-Франківськ на доступність. Суспільне Івано-Франківськ

Фізичний терапевт Максим Пащин оцінює перший виїзд Олега Фільчакова позитивно.

“З ним ми працюємо вже два тижні. Зараз робимо акцент на переміщенні на кріслі колісному, підйомі на пандус та спуску, а також — підйомі на бордюр. Перший його виїзд оцінюю, як доволі гарний. Олег зміг подолати бордюри, заїзд у тролейбус та виїзд з нього. Було декілька моментів, коли я його підстрахував. Все інше він долав самостійно”, — розповідає Максим Пащин.

“Хотілося б більше пандусів і занижених бордюрів”

Під час виїзду у місто військовослужбовцям було важко виїхати на тротуар через високі пандуси. Зокрема на вулиці Грушевського. Також вони намагалися потрапити до кав’ярні на вулиці Крушельницької, проте там не було пандуса.

“Я не заїду. Немає пандуса. Не будують на цей час. Стільки людей таких, як я, а пандуси не будують. Хочете допомогти? Пандус побудувати допоможіть”, — каже Олег Фільчаков.

На прогулянках військових підстраховують фахівці. Вони навчають бійців пристосовуватися до руху на кріслах колісних чи за допомогою милиць.

“Робиться це для того, щоб пацієнти були більш соціальні, могли добратися до будь-якої кав’ярні чи магазину. Щоб зрозуміли, що потрібно ще зробити, щоб бути повністю незалежними. Хлопці навчаються долати перешкоди, як попросити про допомогу, якщо це необхідно, як переїхати пандус та бордюр чи як долати сходи”, — пояснює фізичний терапевт Петро Смаглій.

Військові та ветерани під час перевірки Франківська на доступність. Суспільне Івано-Франківськ

Ветеран Вадим Івасишин вперше вирушив на виїзд містом на кріслі колісному. З 2020 року він проходив строкову службу у 27 прикордонному загоні. Після 24 лютого 2022 підписав контракт і служив на Житомирщині та Донеччині. У жовтні того ж року під час бою отримав контузію. Після тривалого лікування у лютому 2024 року військовий звільнився зі служби. Згодом, у листопаді, через падіння з висоти отримав травму хребта. Вадим не відчуває ніг і наразі проходить реабілітацію.

Військові Олег Фільчаков, Вадим Івасишин, Василь Джус та Михайло Сов’як роблять селфі. Суспільне Івано-Франківськ

“Якщо виїхати самому, прогулятися, то доволі важко. Хотілося б більше пандусів і занижених бордюрів, на які можна заїхати, а не чекати, щоб хтось допоміг. Не хочеться людей відволікати, які займаються своїми справами. Здебільшого проблемно, коли бруківка провалена і то в багатьох місцях. Є ями, стараюся не впасти, їхати одним боком”, — так про доступність Івано-Франківська висловився Вадим Івасишин.

“Бачу, які є проблеми. На двох ногах я на це не звертав уваги”

Ще один військовий — Василь Джус — також вперше взяв участь у такій прогулянці. Він служить у 24 окремій механізованій бригаді. 2 грудня 2024 року боєць отримав уламкові поранення через скид з дрона у Часовому Ярі. Василь Джус переніс ампутацію ноги.

Військовослужбовці, пацієнти обласної лікарні під час прогулянки у Франківську. Суспільне Івано-Франківськ

“Я навчився ходити на милицях, долати відстані до 200 метрів. Сьогодні вже більші дистанції долали. Навчився сходами спускатися, підійматися. Для мене одразу це було важко, а тепер — без проблем. Складно, де переходи є з вибоїнами, і на тротуарах — ями. Треба дивитися під ноги. Тепер бачу, які проблеми. На двох ногах я на це не звертав уваги. Не вистачає пандусів, а ще — є ями на тротуарах. На милицях їх можна обійти”, — розповідає воїн Василь Джус.

Військовослужбовець Василь Джус переніс ампутацію ноги. Суспільне Івано-Франківськ

(Без)бар’єрність Івано-Франківська

Фізіотерапевт Петро Смаглій дає такі поради для створення безбар’єрності для людей, які користуються кріслами колісними чи милицями: “Старатися підлаштовувати середовище, всі пандуси у магазинах та кафе, театрах та кінотеатрах. Бо ці люди теж хочуть їх відвідувати. Вони хочуть жити звичайним життям. Також потрібно, щоб люди знали, що потрібно перед тим, як допомогти, спитати, чи є потреба. Людина пояснить вам, як допомогти. Ми цього навчаємо. Вона скаже, як це правильно зробити, щоб не нашкодити, нічого не зламати чи не перевернути з крісла”.

У 2024 році в Івано-Франківській громаді розробили “Програму безбар’єрної та інклюзивної інфраструктури”, каже заступник директора департаменту благоустрою міськради Андрій Гаврилків. У її межах зробили доступним для людей з інвалідністю маршрут від універмагу “Прикарпаття” до обласної лікарні. Зокрема встановили:

пониження;

антипаркувальні стовпчики;

тактильну плитку;

поремонтували бордюри.

Військовослужбовець Василь Джус на милицях виходить з комунального автобуса. Суспільне Івано-Франківськ

Також на декількох інших локаціях зробили ремонт тротуарів, облаштували пандуси. Загалом провели роботи на 31 об’єкті й спрямували на це з міського бюджету 11 мільйонів 300 тисяч гривень. На реалізацію програми у 2025 році гроші ще не виділили, каже Андрій Гаврилків.

Під час перевірки на доступність Івано-Франківська. Суспільне Івано-Франківськ

“У 2025 році будемо продовжувати ці роботи. Ми виконуємо підготовку. Зустрілися з радником міського голови з доступності Юрієм Гапончуком, який є ветераном. У нього є бачення, щоб ми цьогоріч зробили центральну частину міста трошки доступнішою. Пройшли від вулиці Січових стрільців до Мельника, продовжуючи вулицею Незалежності. Ми все це міряємо, рахуємо, робимо проєкти. Як тільки затвердять передбачені на це гроші, будемо починати роботи”, — розповів Андрій Гаврилків.

З його слів, приватні заклади мають самостійно облаштувати доступний вхід на свою територію.