На Прикарпатті пенсія складає майже п’ять тисяч гривень

Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,5 гривень.
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Як свідчать дані Пенсійного фонду України, це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, аніж рік тому.
Водночас кількість пенсіонерів в Україні на січень 2025 року становить 10 мільйонів 343 тисячі 630 осіб.
Так, на Івано-Франківщині середній розмір пенсії складає 4 995,43 гривні.
Розмір пенсій в інших областях:
- місто Київ — 8 017,65;
- Чернігівська — 5 377,66;
- Черкаська — 5 126,71;
- Хмельницька — 4 996,15;
- Харківська — 5 824,72;
- Тернопільська — 4 484,69;
- Сумська — 5 299,81;
- Рівненська — 5 159,85;
- Полтавська — 5 703,30;
- Одеська — 5 628,23;
- Миколаївська — 5 547,98;
- Львівська — 5 303,37;
- Луганська — 6 694,19;
- Кіровоградська — 5 234,81;
- Київська — 6 095,90;
- Запорізька — 6 080,40;
- Житомирська — 5 339,43;
- Донецька — 7 168,22;
- Дніпропетровська — 6 471,11
- Волинська — 5 090,08;
- Вінницька — 5 038,34;
- Чернівецька — 4 648,04;
- Херсонська — 4 968,02;
- Закарпатська — 4 727,14.
Нагадаємо, у січні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень.