На Прикарпатті пенсія складає майже п’ять тисяч гривень

Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,5 гривень.

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Як свідчать дані Пенсійного фонду України, це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, аніж рік тому.

Водночас кількість пенсіонерів в Україні на січень 2025 року становить 10 мільйонів 343 тисячі 630 осіб.

Так, на Івано-Франківщині середній розмір пенсії складає 4 995,43 гривні.

Розмір пенсій в інших областях:

місто Київ — 8 017,65;

Чернігівська — 5 377,66;

Черкаська — 5 126,71;

Хмельницька — 4 996,15;

Харківська — 5 824,72;

Тернопільська — 4 484,69;

Сумська — 5 299,81;

Рівненська — 5 159,85;

Полтавська — 5 703,30;

Одеська — 5 628,23;

Миколаївська — 5 547,98;

Львівська — 5 303,37;

Луганська — 6 694,19;

Кіровоградська — 5 234,81;

Київська — 6 095,90;

Запорізька — 6 080,40;

Житомирська — 5 339,43;

Донецька — 7 168,22;

Дніпропетровська — 6 471,11

Волинська — 5 090,08;

Вінницька — 5 038,34;

Чернівецька — 4 648,04;

Херсонська — 4 968,02;

Закарпатська — 4 727,14.

Нагадаємо, у січні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень.