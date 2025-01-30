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На Прикарпатті складає майже п'ять тисяч гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті пенсія складає майже п’ять тисяч гривень

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 22:45
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Станом на 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні складає 5 789,5 гривень.

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Як свідчать дані Пенсійного фонду України, це на 403,8 гривні або на 7,5% більше, аніж рік тому.

Водночас кількість пенсіонерів в Україні на січень 2025 року становить 10 мільйонів 343 тисячі  630 осіб.

Так, на Івано-Франківщині середній розмір пенсії складає 4  995,43 гривні.

Розмір пенсій в інших областях:

  • місто Київ — 8 017,65;
  • Чернігівська — 5 377,66;
  • Черкаська — 5 126,71;
  • Хмельницька — 4 996,15;
  • Харківська — 5 824,72;
  • Тернопільська — 4 484,69;
  • Сумська — 5 299,81;
  • Рівненська — 5 159,85;
  • Полтавська — 5 703,30;
  • Одеська — 5 628,23;
  • Миколаївська — 5 547,98;
  • Львівська — 5 303,37;
  • Луганська — 6 694,19;
  • Кіровоградська — 5 234,81;
  • Київська — 6 095,90;
  • Запорізька — 6 080,40;
  • Житомирська — 5 339,43;
  • Донецька — 7 168,22;
  • Дніпропетровська — 6 471,11
  • Волинська — 5 090,08;
  • Вінницька — 5 038,34;
  • Чернівецька — 4 648,04;
  • Херсонська — 4 968,02;
  • Закарпатська — 4 727,14.

Нагадаємо, у січні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень.