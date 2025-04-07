На Надвірнянщині рятувальники ліквідували пожежу СТО

Горіла двоповерхова будівля СТО в селі Назавизів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

6 квітня о 23:02 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні станції технічного обслуговування автотранспорту в приватному господарстві в селі Назавизів, Надвірнянського району.

До місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, на момент прибуття яких, двоповерхова будівля була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 100 кв. м.

Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу двоповерхової будівлі.

“Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців було врятовано поруч розташовані житловий будинок та господарську споруду”, – йдеться у дописі.

Всього до ліквідації пожежі було залучено 13 рятувальників та 5 спецавтомобілів.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.