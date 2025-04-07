Відомо, скількох чоловіків на Франківщині суд визнав винними за ухилення від мобілізації

На Івано-Франківщині від початку повномасштабного вторгнення РФ відкрили 407 кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації. Суд визнав винними 63 людини.

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Про це повідомив начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури Василь Балковий у відповіді на інформаційний запит Суспільного.

З його слів, 125 кримінальних проваджень слідчі скерували до суду, 60 — розглядають, 222 провадження закрили.