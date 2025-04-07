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Погода в Івано-Франківську та області в понеділок, 7 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківську та області в понеділок, 7 квітня

Автор: Олег Мамчур
07/04/2025 09:20
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7 квітня 2025 року на Івано-Франківщині очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень повітря прогріється до 1-3° тепла.
  • По області вночі — 0-5° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-6° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 5-10° морозу, вдень — 1-6° морозу.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.