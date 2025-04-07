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Прикарпатець виборов золоту медаль на Кубку Європи із дзюдо
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатець виборов золоту медаль на Кубку Європи із дзюдо

Автор: Ігор Василик
07/04/2025 09:08
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У неділю 06 квітня, у місті Дубровник (Хорватія) на Кубку Європи з дзюдо прикарпатець Михайло Свідрак став чемпіоном у ваговій категорії до 81 кг.

Вихованець «Нафтохімік Прикарпаття», який представляє ШВСМ, пройшов турнірну сітку без жодної поразки та виграв усі свої сутички, пише МІСТО.

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У фіналі Михайло блискуче здолав представника Азербайджану, здобувши перемогу іппоном.

Тренується Михайло під керівництвом ЗТУ Євгена Боднарука та ЗТУ Андрія Микитина.

Прикарпатець виборов золоту медаль на Кубку Європи із дзюдо