Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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7 квітня – Всесвітній день здоров’я;

– 70 років від дня народження Мирона Мицана (1955-2011), краєзнавця та історика, лауреата міської премії ім. І. Франка, почесного громадянина міста Івано-Франківська, уродженця м. Надвірна (нині адміністративний центр Надвірнянської територіальної громади Надвірнянського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.