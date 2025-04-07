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У високогір'ї Карпат температура повітря опустилася до -18 градусів морозу
Диван на коліщатках в темній вітальні

У високогір’ї Карпат температура повітря опустилася до -18 градусів морозу

Автор: Ігор Василик
07/04/2025 08:49
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Про різке зниження температури та погіршення погодних умов повідомляють прикарпатські гірські рятувальники, які несуть цілодобове чергування в обсерваторії на вершині гори Піп Іван, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Температура повітря -18 градусів морозу

Станом на 08:00 годину, 07:04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північно-західний, 7 м/с, температура повітря -18°С. Падає сніг, йдеться у повідомлені.