У високогір’ї Карпат температура повітря опустилася до -18 градусів морозу

Про різке зниження температури та погіршення погодних умов повідомляють прикарпатські гірські рятувальники, які несуть цілодобове чергування в обсерваторії на вершині гори Піп Іван, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
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Температура повітря -18 градусів морозу
Станом на 08:00 годину, 07:04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, вітер північно-західний, 7 м/с, температура повітря -18°С. Падає сніг, йдеться у повідомлені.