У жахливій автотрощі загинула жителька Франківщини

Аварія сталася зранку 5 квітня о 06:58 рятувальники отримали повідомлення про те, що поблизу міста Судова Вишня Яворівського району сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки-автовоза.

На момент прибуття надзвичайників у салоні мікроавтобусі перебували затиснуті люди, які потребували допомоги, пише МІСТО.

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За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з понівеченого транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів.

Серед загиблих — Уляна Ломпас з Надвірної.

Наразі відкрито збір на підтримку батькам у звʼязку із горем втратою донечки-Улянки, в якої залишилася маленька донька.

Номер картки:

5168745652721215 Галина Ломпас (мама)