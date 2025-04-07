Прикарпатка Оксана Яцюк – переможниця загального заліку кубка Європи з фристайлу в дисципліні акробатика сезону 24/25

Минулого тижня (5-6 квітня), у Швейцарії проходив останній у поточному сезоні етап Кубка Європи з лижної акробатики. Максим Кузнєцов та прикарпатка Оксана Яцюк – переможці етапу Кубка Європи.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ski Federation of Ukraine.
Українську команду представляли чотири спортсмени: Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Максим Кузнєцов і Дмитро Котовський.
Оксані Яцюк і Максиму Кузнєцову вдалося вибороти золото, Ангеліна Брикіна стала 4, Дмитро Котовський фінішував на 5 місці.