Прикарпаття втратило захисника Василя Кіцнака

Унаслідок важкої хвороби помер військовослужбовець ЗСУ Василь Кіцнак, який був жителем Верховинщини, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Верховинську селищну раду

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До уваги жителів Верховинської ТГ: повідомляємо, що в наслідок важкої хвороби відійшов у вічність старший солдат – КІЦНАК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, уродженець с.Красноїлля., йдеться у повідомленні.

Зустріч колони із померлим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 7 квітня 2025 року.

О 13.00 год траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.

О 13.30 год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.

Прохання до жителів громади зустріти траурний кортеж з тілом захисника ВАСИЛЯ КІЦНАКА біля своїх будинків, установ… з лампадками та квітами та гідно провести його в останню дорогу.

Вічна пам’ять!