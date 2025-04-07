Віталій Кличко з’їздив на передову та передав бійцям оснащення від столичної громади – 3600 дронів, РЕБи, автівки

Мер Києва Віталій Кличко здійснив поїздку на фронт та передав бійцям 7 військових підрозділів допомогу від столичної громади – безпілотники, системи РЕБ та автомобілі. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, пише Правда іф.

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«Відвідав наших захисників на Харківському напрямку та на Донбасі. Встиг заїхати в 7 бригад та передати необхідне оснащення від столичної громади. Загалом – майже 3 600 дронів, які так необхідні на передовій. А також відвіз системи РЕБ та автівки. Поспілкувався і підтримав бійців», – повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, він передав батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» НГУ понад 200 Mavic 3Т, 300 FPV-дронів, 440 термальних FPV, 35 систем РЕБ, 3 всюдиходи «Арго» та броньований позашляховик Humvee.

Також допомогу від киян отримали:

42 ОМБр – 400 FPV-дронів різних конфігурацій

3 ОШБр – 1000 FPV різних типів

28 ОМБр Лицарів зимового походу – 400 FPV-дронів

5 ОШБр – 200 БпЛА Mavic 3 Pro та 200 FPV

100 ОМБр – 400 FPV

63 ОМБр – 50 Mavic БпЛА 3 Pro

«Київ продовжує допомагати нашим захисникам – і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги. Ситуація на фронті дуже складна. Бійці виснажені, але б’ються відважно й затято. Допомагаємо нашим захисникам разом!», – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що столиця виділила у 2025 році з міського бюджету вже понад 5,5 млрд грн на підтримку захисників.