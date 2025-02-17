На Надвірнянщині рятувальники виявили тіло чоловіка на місці пожежі

17 лютого о 10:12 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Пасічна, Надвірнянського району. До місця виклику було направлено рятувальників села Пнів та міста Надвірна.

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Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

“На момент прибуття вогнеборців, в будинку було сильне задимлення, в одній із кімнат відбувалось тління дерев’яної стіни та речей домашнього вжитку. В ході ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на площі 10 кв.м. Причини виникнення пожежі та загибелі чоловіка встановлюються”, – кажуть у пресслужбі.

Від ГУ ДСНС в області залучали 7 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.