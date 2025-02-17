Франківський університет – у світовому рейтингу вишів у якості репортера

У престижний всесвітній рейтинг Times Higher Education додали Університет Короля Данила. Наразі – у статусі репортера. Це означає, що тепер виш, щоб посісти відповідну позицію серед найкращих ЗВО світу, може подавати дані, необхідні для ранжування, інформує Правда.іф.

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Належність українських університетів до цього рейтингу підтверджує їхнє прагнення до якості, інноваційності та взаємодії на міжнародному рівні. Це підвищує глобальну репутацію закладу та зміцнює позиціонування у світовій академічній спільноті. Університет отримує можливість порівняти свої досягнення із досягненнями закордонних інституцій, виявити сильні сторони інших закладів та потенційні зони для розвитку. Відтак може залучати до мобільності найкращих студентів та запрошувати на роботу висококваліфікованих викладачів. Окрім того, наявність у міжнародному рейтингу підвищує шанси на отримання грантів та налагодження співпраці з іноземними партнерами, яка передбачає, зокрема, спільні дослідницькі проєкти та студентські і викладацькі обміни.

«Коли в глобальному рейтингу з’являється більше українських університетів, це позитивно впливає на загальне сприйняття вищої освіти в Україні та сприяє розвитку держави. Рейтинги акцентують на якості наукової діяльності, тож присутність у Times Higher Education дозволяє показати всьому світу наукові здобутки університету та його внесок у вирішення глобальних і локальних проблем», – розповідає проректор із міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку УКД Максим Карпаш.

Для входження до рейтингу виш має відповідати низці критеріїв. Ідеться про якість викладання, наукові дослідження, цитування, міжнародну перспективу, доходи від співпраці з промисловістю, достовірність подання даних та участь працівників в опитуваннях Times Higher Education. Наступним кроком для закладу є отримання певного визначеного місця, тож в УКД над цим активно працюють.

«Перехід від статусу репортера до чіткого місця у світових рейтингах Times Higher Education вимагає стратегічного та комплексного підходу, зосередженого на якості даних, постійному вдосконаленні в навчанні та дослідженнях, а також активному залученні до глобальної академічної спільноти, – каже Максим Карпаш. – Встановлюючи чіткі цілі та впроваджуючи ефективні стратегії, УКД будує підґрунтя для відповідної позиції в рейтингах. Ключовим показником, на якому ми зосередимося найближчим часом, стане збільшення кількості публікацій у наукометричних базах Scopus та Web of Science».