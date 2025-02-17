На Івано-Франківщині викрили злочинну групу, яка торгувала важкими наркотиками

СБУ та Нацполіція знешкодили злочинну групу, яка налагодила мережу продажу наркотиків на Прикарпатті.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

До складу угруповання входило четверо чоловіків, серед яких раніше судимий за наркозлочини. Лідером групи був 42-річний івано-франківець, повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області

Учасники угруповання ніде не працювали і жили з продажу амфетаміну та канабісу.

Вони закуповували гуртові партії наркотиків і психотропів та збували їх через власну розгалужену мережу дрібногуртових дилерів.

Передача наркотиків відбувалася з рук в руки, розрахунки йшли готівкою.

Щоб убезпечити свій «бізнес» від конкурентів, зловмисники мали вогнепальну зброю.

А для того, щоб не бути викритими правоохоронцями, користувалися засобом радіоелектронної боротьби.

Однак СБУ та поліції вдалося задокументували більше 10 епізодів злочинної діяльності в регіоні, а також відстежити постачання наркотиків до інших областей України.

Правоохоронці провели 30 обшуків у житлі та автомобілях фігурантів. Під час них виявили та вилучили:

– телефони, банківські картки, чорнові записи;

– гроші в різних валютах у сумі понад 1,6 мільйона в гривневому еквіваленті;

– амфетамін та канабіс, приладдя для споживання та фасування наркотиків;

– засіб радіоелектронної боротьби та вогнепальну зброю;

– автомобілі «Audi А7», «Tesla model Y», «BMW X6» та «Mercedes-Benz», які використовувалися під час вчинення злочинів.

Фігурантів затримано. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Усім чотирьом учасникам повідомлено про підозри у незаконному зберіганні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 307 КК України).

На зловмисників очікує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці вживають заходів для розкриття каналів постачання наркотиків у регіон та встановлення інших учасників наркотрафіку.

Наразі вже встановлено одного з них, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України.

Комплексні заходи проводила СБУ в Івано-Франківській області спільно з Нацполіцією в області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.