На Івано-Франківщині викрили злочинну групу, яка торгувала важкими наркотиками

СБУ та Нацполіція знешкодили злочинну групу, яка налагодила мережу продажу наркотиків на Прикарпатті.
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До складу угруповання входило четверо чоловіків, серед яких раніше судимий за наркозлочини. Лідером групи був 42-річний івано-франківець, повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області
Учасники угруповання ніде не працювали і жили з продажу амфетаміну та канабісу.
Вони закуповували гуртові партії наркотиків і психотропів та збували їх через власну розгалужену мережу дрібногуртових дилерів.
Передача наркотиків відбувалася з рук в руки, розрахунки йшли готівкою.
Щоб убезпечити свій «бізнес» від конкурентів, зловмисники мали вогнепальну зброю.
А для того, щоб не бути викритими правоохоронцями, користувалися засобом радіоелектронної боротьби.
Однак СБУ та поліції вдалося задокументували більше 10 епізодів злочинної діяльності в регіоні, а також відстежити постачання наркотиків до інших областей України.
Правоохоронці провели 30 обшуків у житлі та автомобілях фігурантів. Під час них виявили та вилучили:
– телефони, банківські картки, чорнові записи;
– гроші в різних валютах у сумі понад 1,6 мільйона в гривневому еквіваленті;
– амфетамін та канабіс, приладдя для споживання та фасування наркотиків;
– засіб радіоелектронної боротьби та вогнепальну зброю;
– автомобілі «Audi А7», «Tesla model Y», «BMW X6» та «Mercedes-Benz», які використовувалися під час вчинення злочинів.
Фігурантів затримано. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Усім чотирьом учасникам повідомлено про підозри у незаконному зберіганні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 307 КК України).
На зловмисників очікує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Правоохоронці вживають заходів для розкриття каналів постачання наркотиків у регіон та встановлення інших учасників наркотрафіку.
Наразі вже встановлено одного з них, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України.
Комплексні заходи проводила СБУ в Івано-Франківській області спільно з Нацполіцією в області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.