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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Косові громада віддасть шану полеглому захиснику Луцькому Святославу

Автор: Lilia
17/02/2025 13:22
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Скорботна Косівська громада зустріне кортеж з тілом полеглого Героя Луцького Святослава, жителя селища Кути Косівської району Івано-Франківської області.

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Сьогодні в місті Косів, на площі Незалежності, об 11 годині розпочнеться прощання з воїном, повідомляє Кутська селищна рада, передає Правда.іф

Опісля пошанування та панахиди за воїном, скорботний кортеж попрямує до рідної домівки в Кути на вулицю Шкільну,1 через вул. Косівську, центром селища.

Панахида сьогодні о 17:00.

Чин похорону Героя російсько-української війни відбудеться завтра, 18 лютого, о 13 годині.

Сумуємо разом з вами.