На період Великодніх свят Франківщина матиме додаткове залізничне сполучення із Львівщиною та Буковиною

“Укрзалізниця” призначила додатковий регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дні найбільшого пасажирського попиту напередодні Великодня. Залізничники обіцяють комфортну подорож на новому дизель-поїзді.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Укрзалізницю.

Поїзд курсуватиме 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня. Відправлення з Чернівців — о 06:32, прибуття до Львова — об 11:19. На маршруті працюватиме сучасний дизель-поїзд на 170 місць.

Графік:

Чернівці — Львів:

Відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19.

Львів — Чернівці:

Відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.

Квитки на потяг вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті компанії та в залізничних касах.