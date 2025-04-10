На період Великодніх свят Франківщина матиме додаткове залізничне сполучення із Львівщиною та Буковиною

“Укрзалізниця” призначила додатковий регіональний поїзд №802/801 Чернівці — Львів — Чернівці у дні найбільшого пасажирського попиту напередодні Великодня. Залізничники обіцяють комфортну подорож на новому дизель-поїзді.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Укрзалізницю.
Поїзд курсуватиме 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня. Відправлення з Чернівців — о 06:32, прибуття до Львова — об 11:19. На маршруті працюватиме сучасний дизель-поїзд на 170 місць.
Графік:
- Чернівці — Львів:
Відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19.
- Львів — Чернівці:
Відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.
Квитки на потяг вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті компанії та в залізничних касах.