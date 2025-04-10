Сьогодні Косівщина прощається із полеглим героєм Олександром Журженком

На війні загинув ще один житель Івано-Франківщини Олександр Журженко із села Старий Косів Косівської територіальної громади.

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Про це повідомляє Косівська районна військова адміністрація, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Прощання із полеглим воїном відбудеться у четвер, 10 квітня 2025 року, об 11.00 годині на майдані Незалежності міста Косова.