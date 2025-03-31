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На Прикарпатті через суд конфіскували земельну ділянку в іноземної громадянки

Автор: Оксана Марушкевич
31/03/2025 16:20
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Коломийська окружна прокуратура судовому порядку повернула громаді майже 1 га землі сількогосподарського призначення.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

Підставою для звернення до суду стало встановлення факту набуття у спадок вказаної ділянки іноземною громадянкою. Жінка проігнорувала вимоги законодавства України щодо відчуження землі упродовж року.

У зв’язку з цим прокурори вимагали примусово припинити право власності на земельну ділянку шляхом її конфіскації за рішенням суду.

Снятинський районний суд задовольнив позов прокуратури повністю.