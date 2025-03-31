На Прикарпатті через суд конфіскували земельну ділянку в іноземної громадянки

Коломийська окружна прокуратура судовому порядку повернула громаді майже 1 га землі сількогосподарського призначення.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.
Підставою для звернення до суду стало встановлення факту набуття у спадок вказаної ділянки іноземною громадянкою. Жінка проігнорувала вимоги законодавства України щодо відчуження землі упродовж року.
У зв’язку з цим прокурори вимагали примусово припинити право власності на земельну ділянку шляхом її конфіскації за рішенням суду.
Снятинський районний суд задовольнив позов прокуратури повністю.