На Прикарпатті через суд конфіскували земельну ділянку в іноземної громадянки

Коломийська окружна прокуратура судовому порядку повернула громаді майже 1 га землі сількогосподарського призначення.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

Підставою для звернення до суду стало встановлення факту набуття у спадок вказаної ділянки іноземною громадянкою. Жінка проігнорувала вимоги законодавства України щодо відчуження землі упродовж року.

У зв’язку з цим прокурори вимагали примусово припинити право власності на земельну ділянку шляхом її конфіскації за рішенням суду.

Снятинський районний суд задовольнив позов прокуратури повністю.