Невдовзі у Івано-Франківській громаді розпочнеться прощання з полеглим Демківим Іваном

3 квітня 2025 року в Івано-Франківській громаді поховають полеглого у російсько-українській війні військовослужбовця Івана Демківа.
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Про це пише Суспільне
Іван Демків народився 12 липня 1973 року.
На сайті Міністерства внутрішніх справ України, у розділі “Зниклі громадяни”, йдеться, що Іван Демків зник безвісти 15 червня 2024 року у селі Новоселівка Перша на Донеччині. Цей день вважається датою загибелі воїна.
2 квітня 2025 року в Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 о 18:00 — панахида за полеглим бійцем. 3 квітня об 11:00 почнеться прощання з Іваном Демківим в церкві Різдва Христового в селі Підпечери на вулиці Богдана Хмельницького, 10. Івана Демківа поховають на місцевому кладовищі.