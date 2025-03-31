На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом воїна Дворецького Анатолія

Завтра, 1 квітня, о 10 годині 15 хвилин Бурштинська наша громада зустріне кортеж із тілом Героя – Анатолія Дворецького.

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Повідомляє Бурштинська міська рада, передає Правда.іф.

Об 11 годині у Палаці культури «Прометей» розпочнеться церемонія прощання та чин похорону.

“Для мешканців села Куропатники буде надано автобус для довезення до Бурштина. Відправлення – о 9:30”, – йдеться у дописі.

Всіх закликають приєднатися до прощання, провести захисника в останню путь і віддати йому належну шану.