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Івано-франківка увійшла у Топ-20 інфлюенсерів з України

Автор: Любов Семанишин
31/03/2025 15:31
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Викладачка кафедри управління та адміністрування Університету Короля Данила, HR-експертка, волонтерка психологічної допомоги, спеціалістка з 10-річним досвідом у people management Катерина Мисенко увійшла у топ 20 інфлюенсерів з України в LinkedIn. Це ідеальна платформа для формування власного професійного іміджу та меседжів компанії, інформує Правда.іф.

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«LinkedIn – це простір можливостей, де кожен спеціаліст може розвивати свою кар’єру, а компанія – формувати гідний імідж роботодавця, залучаючи найкращих фахівців. LinkedIn дає змогу бути частиною глобальної професійної спільноти, обмінюватися досвідом із лідерами твоєї сфери та стежити за трендами і своїми професійними кумирами, – каже Катерина Мисенко і додає, – Потрапити до двадцятки LinkedIn-інфлюенсерів України мені вдалося завдяки активному обміну знаннями та досвідом. Я завжди ділюся тим, що працює на практиці: кейсами, аналітикою, інсайтами про HR, залученість команд та розвиток корпоративної культури. Вірю, що професійний контент має не лише інформувати, а й надихати на зміни».