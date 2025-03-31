Трамп погрожує 50% митами на російську нафту через зрив мирних переговорів щодо України

Американський президент заявив, що “дуже розлючений” на Путіна через додаткові умови Росії для припинення вогню та спроби усунути Зеленського. Трамп пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції, якщо мирна угода не буде досягнута протягом місяця.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Відносини між Сполученими Штатами та Російською Федерацією знову загострюються на тлі невдалих спроб досягти припинення вогню в українсько-російській війні, а президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями російського лідера Володимира Путіна та пригрозив жорсткими економічними санкціями, якщо просування у мирних переговорах не відбудеться найближчим часом.

За інформацією видання New York Post, американський президент публічно заявив про своє обурення після того, як Москва висунула додаткові вимоги до запропонованої США угоди щодо обмеження атак у Чорному морі та припинення ударів по енергетичних об’єктах. Особливе роздратування президента США викликала вимога російської сторони щодо формування в Україні перехідного уряду замість чинної адміністрації президента Володимира Зеленського, а також заклики Путіна до українських військових самостійно усунути українського лідера.

“Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це була провина Росії — чого це може бути не так, — але якщо я вважаю, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії”, — заявив Трамп в інтерв’ю телеканалу NBC News.

Американський президент деталізував свою погрозу, пояснивши масштаб потенційних економічних санкцій:

“Це означає, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не можете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде 25% тариф на всю нафту, тариф від 25 до 50 пунктів на всю нафту”.

Трамп встановив чіткі часові рамки для своєї ультимативної пропозиції, попередивши, що зазначені економічні санкції будуть запроваджені протягом місяця, якщо угоди про припинення вогню не вдасться досягти за цей період. Незважаючи на своє роздратування, американський президент зазначив, що він підтримує “дуже добрі стосунки” з Путіним і його гнів вщухне, якщо російський лідер діятиме конструктивно.

Варто зазначити, що напруженість між двома країнами зросла після того, як минулого тижня Сполучені Штати ініціювали дві угоди про припинення вогню, спрямовані на зупинення атак на енергетичну інфраструктуру обох країн та забезпечення безпеки морських торговельних шляхів у Чорному морі. Проте, за даними американських джерел, російська сторона порушила обидві угоди протягом кількох годин після їх укладення та висунула низку додаткових вимог, включаючи заклик до європейських країн скасувати економічні санкції проти російського бізнесу.

Ситуація викликала критику всередині США, зокрема, сенатор Мітч Макконнелл звинуватив Трампа у прагненні до “ілюзорного миру” з Путіним, попереджаючи, що поступки вимогам Москви “підривають довіру до Америки, залишають Україну під загрозою, послаблюють наші альянси та підбадьорюють наших ворогів”.

Очікується, що президенти США та Росії проведуть телефонну розмову цього тижня для подальшого обговорення можливостей мирного врегулювання конфлікту, який триває вже кілька років та забрав тисячі життів, спричинивши масштабну гуманітарну кризу на території України.